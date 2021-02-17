 

“Рано еще агитировать”: Ведущий Андрей Норкин приструнил депутата от КПРФ

17.02.2021, 18:30, Разное
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Недавно в эфире телепрограммы “Место встречи” ведущий Андрей Норкин счел необходимым несколько урезонить депутата от Компартии РФ Дениса Парфенова. Данная реакция стала ответом на явно популистское высказывание представителя Государственной Думы.
В ходе телеэфира гости передачи вели обсуждение предстоящей встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и его коллеги из Беларуси Александра Лукашенко. Участвуя в дебатах, депутат от КПРФ Денис Парфенов не вполне релевантно начал развивать тематический вопрос о необходимом поднятии уровня заработной платы для россиян, ссылаясь на то, что последние не имеют желания работать “за копейки”. В ответ телеведущий Андрей Норкин не замедлил с комментарием тирады упомянутого участника обсуждения.

“До выборов еще полгода! Послушайте, рано еще агитировать. Или вы всерьез думаете, что я не чувствую, когда гости в студии разводят агитационную компанию?” – парировал реплику собеседника Норкин. Об этом сообщают Nation-news.ru.



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