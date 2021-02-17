Военный эксперт считает неэффективным одно из направлений модернизации ВВС Украины

17.02.2021, 18:30, Разное

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Военный специалист-аналитик Тарас Чмут недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором высказал свое мнение по поводу некоторых направлений усовершенствования материальной базы Военно-воздушных Сил Украины. По словам эксперта, некоторые из них не являются достаточно актуальными.

Речь в данном случае шла о решении военного ведомства насчет модернизации такого образца вооружения, как советские противорадиолокационные ракеты Х-58У. Эффективность мероприятия специалист поставил под сомнение, предположив, что направлено оно не на процесс укрепления обороноспособности соседнего с РФ государства, а на “поддержку штанов” военно-промышленного комплекса этой страны. Дело в том, что имеющиеся в наличии боевые самолеты Су-24, предназначенные для целевого использования вышеуказанных боеприпасов, в настоящее время практически полностью изношены и, вероятно, будут подлежать замене на более передовые аналоги уже в ближайшей перспективе. К тому же, имеется большая проблема с кадровым составом – авиапилоты, обученные на управление образцами данного типа авиации, довольно скоро попросту уйдут на пенсию. Однако главным фактором неоднозначности принятого украинским министерством решения, по мнению Чмута, является отсутствие четкого понимания количества Х-58У: если их наличие ограничивается всего несколькими десятками, то модернизация вряд ли имеет смысл.

“У нас есть три основных типа ракет и две платформы. Это штурмовики Су-25, которые могут нести Х-25, и Су-24М, фронтовые бомбардировщики, которые несут Х-58У. Это наша самая мощная управляемая ракета. Суть ее в том, что есть радар ЗРК противника, есть контейнер, который, условно, ее обнаруживает, и есть ракета, которая должна её ликвидировать – противорадиолокационная ракета”, – пояснил Тарас Чмут. Об этом пишет Newinform.com.