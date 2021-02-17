 

Полиция открыла пять дел против стоматолога из Ровно, которая била и душила детей. Она отказалась признать свою вину

17.02.2021, 18:24, Новости дня
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Полиция открыла пять уголовных производств в отношении 29-летнего детского стоматолога из Ровно, которая била детей. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

“Полицейские открыли одно уголовное производство по части 2 статьи 140 и четыре – по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, с заявлениями обратились пятеро родителей, двое из которых узнали своих детей на видео, обнародованном в соцсети.

В числе новых заявителей – трое 28-летних жителей Ровно и Ровенской области, чьи дети, по их словам, получили телесные повреждения и психологическую травму во время лечения зубов в ее стоматологическом кабинете в прошлом году. Детям было от трех до шести лет,  отметили правоохранители.

По данным полиции, в настоящее время стоматолог врачебную деятельность не ведет. Во время первого разговора с правоохранителями она отказалась признать свою вину и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила. На данный момент женщина не выходит на связь, а адвокат показаний от имени клиентки не дает.

Ранее в Ровно две женщины обратились в полицию после посещения детского стоматолога. Одна из них рассказала, что у ее восьмилетней дочери обнаружилась гнойная рана на губе. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

Жительница Костополя Ровенской области рассказала правоохранителям, что во время лечения зубов врач нанесла телесные повреждения ее пятилетнему ребенку. По факту умышленного легкого телесного повреждения полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 УКУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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