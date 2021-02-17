 

СЕТАМ объяснил откуда на онлайн-аукционе появились трусы

17.02.2021, 18:24, Новости дня
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36 лотов женского белья, которые появились на онлайн-аукционе арестованного имущества СЕТАМ, выставлены Долгинцевским отделом государственной исполнительной службы в Кривом Роге в рамках исполнительного производства. Об этом сообщается на странице Facebook аукциона.

Женские трусы конфисковали в физлица, которая является должником в пределах исполнительного производства №63239355, отметили в СЕТАМ. Она торговала бельем “с рук” на тротуаре, “вне торговых сетей и с объектов в неустановленном для этого месте”.   

“Согласно постановлению Довгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области от 17.08.2020 года было применено административное взыскание в виде штрафа с конфискацией предметов торговли, а именно женского нижнего белья в количестве 36 штук”, – рассказали в СЕТАМ.

Таким образом, в рамках производства через аукцион OpenMarket и были размещены сообщения об арестованном имуществе, которое было передано на реализацию.

https://www.facebook.com/setam.gov/posts/3555032824594749

12 февраля на сайте онлайн-аукциона арестованного имущества СЕТАМ появился лот с нижним женским бельем. Стартовая цена белья – 19 грн 41 коп. Аукцион назначен на 22 февраля.

Онлайн-аукцион СЕТАМ по продаже имущества с использованием технологии Blockchain работает в Украине с 2014 года. С тех пор было проведено более полумиллиона аукционов, а общая сумма продаж с начала работы составила 14,1 млрд грн, сообщала пресс-служба Министерства юстиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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