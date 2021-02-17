 

Брежнева показала, какое фото стоит на заставке ее телефона

17.02.2021, 18:24, Новости дня
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Проживающая в России бывшая участница украинской группы “ВИА Гра”, певица Вера Брежнева 17 февраля в Instagram опубликовала снимки, первый из которых установлен на ее телефоне в качестве заставки.

На черно-белой фотографии, сделанной во время фотосессии для февральского номера российского издания Elle, запечатлены ее дочери: 19-летняя София и 11-летняя Сара Киперман. 

“Первое фото – моя заставка на телефоне, мои любимые девочки. Второе и третье фото – мы вместе и я их обожаю. Раньше фотографии были у нас в кошельках. Теперь в телефоне”, – написала Брежнева.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Старшую дочь Софию (2001) певица родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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