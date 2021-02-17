Правнук Берии подал иск о плагиате к создателям аниме «Тетрадь смерти»*

17.02.2021, 18:11, Разное

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Правнук наркома внутренних дел Лаврентия Берии Александр Петров подал в суд на создателей аниме «Тетрадь смерти»* с требованием признать сюжет мультфильма плагиатом жизни его прадеда. По словам Петрова, идея о том, что преступники умирают вскоре после внесения их имени в тетрадь с чёрной обложкой, пришла в голову Берии ещё в 1936 году.

«Лаврентий Павлович всегда носил с собой ежедневник в чёрной обложке, в который записывал имена преступников. Эти люди вскоре расстреливались или пропадали без следа, а некоторые умирали от сердечного приступа. Очевидно, что авторы мультфильма просто украли идею моего прадеда. По сюжету аниме некий японский юноша занимается тем же самым, а потом попадает на службу в органы правопорядка. Эти люди просто украли судьбу моего прадеда и заработали на ней миллионы долларов», – заявил Александр Петров.

Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит иск Петрова 29 марта, в день рождения Лаврентия Берии. В качестве доказательства своей правоты Петров намерен предъявить тот самый ежедневник, который послужил прототипом тетради смерти из аниме. Ответчики уже заявили, что не смогут явиться в суд из-за того, что аниме «Тетрадь смерти» признано экстремистским и запрещено на территории РФ. Суд допускает возможность рассмотрения дела по упрощённой процедуре с участием судебной тройки.

* – аниме запрещено на территории Российской Федерации

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