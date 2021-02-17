Лукашенко делает все, чтобы озлобленность в белорусском обществе росла – экономист Марголин

17.02.2021, 18:08, Разное

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Экономист Лев Марголин напомнил, что на заре президентства Александр Лукашенко часто критиковал частных предпринимателей, называя их “вшивыми блохами”. Политик мечтал “пожать руку последнему бизнесмену” после того, как поднимет все госпредприятия в Белоруссии.

По словам эксперта, сегодня предприятия, находящихся в ведении государства, оказались в худшем состоянии, чем прежде, но желание Лукашенко разобраться с частным бизнесом только укрепилось. Президент намерен отомстить предпринимателям за участие в протестных акциях и забастовках.

В Министерстве финансов Белоруссии сегодня рассматривают возможность ужесточения условий работы для частного бизнеса. Среди предложений – повышение ставок налога до 16%, введение 13%-й платы за снятие наличных больше трех тысяч рублей и многое другое, передает UDF.by.

Марголин отметил, что в период пандемии многие частные предприятия понесли убытки, и если в большинстве стран власти думают, как помочь пострадавшим, то в Белоруссии все наоборот. У владельцев бизнеса есть три варианта: пытаться выжить при новой системе налогов, уйти в подполье или закрыться.

“На мой взгляд, делается все, чтобы озлобленность в обществе росла”, – заявил эксперт.