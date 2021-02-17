 

Путин заверил волонтеров в дальнейшей поддержке

17.02.2021, 18:08, Разное
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Путин признался, что ему “очень приятно и важно” волонтерское движение. Оно привлекает все больше людей, причем самых разных возрастов, отметил глава государства.

По его словам, волонтеры идут туда, где есть нужда не только в государственной поддержке, но и помощи со стороны заинтересованных людей. “У которых душа болит за те или иные проблемы”, – добавил Путин.

На добром отношении к людям и желании помочь строится волонтерское движение, уверен глава государства. “Мы будем и дальше делать все для того, чтобы волонтерское движение поддержать”, – сказал президент.

Волонтерской деятельностью в России занимаются более 2,7 миллиона человек. Их число постоянно растет. Большой интерес к добровольчеству проявляют студенты.



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