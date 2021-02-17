Воспитанникам подмосковного детсада полгода по ошибке показывали Happy Tree Friends вместо «Смешариков»

17.02.2021, 17:51, Разное

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В Коломне воспитанникам одного из детских садов полгода показывали мультсериал Happy Tree Friends («Счастливые лесные друзья») вместо отечественных «Смешариков». Инцидент начали расследовать после того, как пятилетний ребенок попытался вскрыть перочинным ножом хомячка и задушить его собственными кишками, объяснив затем, что «так делал зелёный медведь в мультике».

Детям обычно показывали мультики перед тихим часом. Руководство детсада было уверено, что воспитанникам демонстрируют «Смешариков», однако выяснилось, что 62-летний завхоз учреждения перепутал внешность героев мультсериалов и приобрел DVD-диск с западным мультфильмом, не разобравшись в надписях. Он же и включал мультик и присутствовал при его показах, однако не посчитал, что происходящее на экране может навредить детям.

«Они вырастут и пойдут на войну. А на войне там не мультики уже, там серьёзнее бывает. Я сам в 1981-м был мобилизован по ротации, я знаю, о чём говорю. Афган до сих пор снится. После учебки крещение какое? В аул заходим, прочёсывать это называлось. Там старухи кричат, дети прячутся, а тебе старшина даёт штык-нож ещё один и… Всякое творилось», – пояснил он журналистам. – «И конечно, я думал, что «Смешарики» готовят детей к жизни, это логично мне казалось. К настоящей жизни, я имею в виду. Это даже и не «Смешарики» оказались. Не знаю, что сказать».

Мультсериал показывали детям в течение около 6 месяцев. Теперь местные надзорные органы намерены провести проверку по инциденту.

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