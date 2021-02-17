Больше цвета: дочь Мадонны Лурдес Леон в рекламной кампании весенней коллекции Marc Jacobs

17.02.2021, 17:48, Разное

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24-летняя дочь Мадонны стала лицом новой рекламной кампании бренда Marc Jacobs, приуроченной к выходу весенней коллекции. Выбор в пользу Лурдес Леон был неслучаен — дело в том, что сама Мадонна долгое время была музой дизайнера Марка Джейкобса. В 2009 году он выбрал ее главной моделью фотосессии Loius Vuitton, когда был креативным директором марки.

У Марка давняя история с Мадонной, поэтому было логично предложить Лурдес стать лицом кампании. Она — идеальное воплощение юношеского духа и бескомпромиссного чувства индивидуальности,

– говорится в пресс-релизе модного дома. Дизайнер также сказал, что с этой фотосессией начинается новая глава в истории бренда, которая “свяжет его прошлое и будущее”. С нетерпением ждем новых творений дизайнера на мировых подиумах.

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Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs)

Дочь Мадонны уже несколько лет (с 2016 года) работает в качестве модели, но не стремится следовать модельным “стандартам”. Она уже сотрудничала с Gypsy Sport и Converse,adidas by Stella McCartney, модным домом Miu Miu и снялась в рекламе аромата Pop от Stella McCartney, которая стала для нее дебютом в мире моды.

Лурдес Леон