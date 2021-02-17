Пэрис Хилтон выходит замуж: фотографии помолвки

17.02.2021, 17:48, Разное

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В последнее время Пэрис Хилтон постоянно признается в интервью, что мечтает о собственной семье, о свадьбе и главное – о детях. Недавно она даже заявила, что уже начала процедуру экстракорпорального оплодотворения и собирается родить близнецов. Сегодня, в день своего рождения, Пэрис поделилась еще одной громкой новостью – она получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, предпринимателя и диджея в одном лице Картера Реума. Заветный вопрос он задал Пэрис еще в минувшую субботу на одном из частных островов (название не уточняется).

В прошлом году COVID ускорил очень многое. Я, которая постоянно путешествовала, впервые получила возможность остаться дома и переоценить то, что было на самом деле важно для меня. Мои отношения и время, которое я провела с Картером, были подарком. Я с нетерпением жду начала нашей следующей главы, – сказала Пэрис в заявлении журналу People.

Я получил уникальную возможность познакомиться с настоящей Пэрис, когда мы остались вдвоем в течение последних 15 месяцев, и я очень рад и счастлив, что она согласилась стать моей будущей женой и партнером. Она излучает доброту, трудолюбие, искренность, ее голос делает этот мир лучше. Она будет замечательной женой и будущей матерью, – добавил Картер.

Чуть позже сама Пэрис опубликовала видео в Instagram и написала:

Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете об этом, вы чувствуете это. Моя любовь, мы были вместе с первого свидания, а в мой день рождения он устроил особенную поездку в тропический рай. По пути на ужин Картер завел меня в домик, украшенный цветами, и встал на одно колено. Я сказала “да”, “да” навсегда. Нет никого, с кем я бы предпочла провести вечность, кроме него.

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Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

Кольцо Картер делал на заказ и поручил это ответственное дело Жану Дусе – правнуку Луи Картье. После помолвки пару поздравила их семья, которая также приехала отмечать день рождения Пэрис на частный остров, включая сестру Пэрис – Ники Хилтон – и брата Картера – Кортни Реума.

Напомним, избранник Пэрис является бизнесменом и довольно известным: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.

Он довольно известный человек в Голливуде. Они знакомы друг с другом около месяца, – рассказывал инсайдер в январе. – И очень счастливы вместе. Их познакомили общие друзья, все считают их замечательной парой. Новый год они отмечали с семьей Картера, его родные просто очарованы Пэрис.

Однако теперь People сообщает новые подробности – знакомы Пэрис и Картер не несколько месяцев, а целых 15 лет, но встречаться начали действительно чуть больше года назад.