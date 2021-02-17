В Москве установили памятник легендарному разведчику, добывшему атомные секреты США

17.02.2021, 17:42, Новости дня

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В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) открыли памятник советскому разведчику Александру Феклисову, некогда учившемуся в учреждении, церемонию приурочили к 100-летию Службы внешней разведки РФ и вековому юбилея МТУСИ.

В церемонии участвовали директор СВР Сергей Нарышкин, министр цифрового развития Максут Шадаев, ректор вуза Сергей Ерохин и члены семьи Феклисова, передает ТАСС.

«Александр Семенович Феклисов оставил заметный след в истории. Он не раз участвовал в спасении мира в прямом смысле этого слова», – отметил Нарышкин.

Он добавил, что разведчик был в числе агентов, участвовавших в получении атомных секретов США. «Добытые нашими разведчиками материалы позволили советским ученым и инженерам в кратчайшие сроки ликвидировать американскую монополию в этой сфере и создать наш собственный надежный ядерный щит», – указал глава СВР.

Также Нарышкин отметил роль Феклисова во время Карибского кризиса. «Когда противостояние двух супердержав – Советского Союза и Соединенных Штатов Америки – могло перерасти в горячую фазу, когда мир, можно сказать, стоял на волоске от Третьей мировой войны, полковник Феклисов руководил резидентурой советской внешней разведки в Вашингтоне. И он принял заметное участие в этих событиях и внес свой вклад в то, чтобы конфликт между двумя державами не пересек красную линию», – сказал он.

Феклисов выполнял в США несколько заданий по получению секретных научно-технических данных в электронике, радиолокации, реактивной авиации. Он также внес значительный вклад в работу резидентуры внешней разведки в Нью-Йорке по атомной тематике.

Скульптуру создали лауреаты премии СВР в области литературы и искусства скульптором Игорь Новиков и архитектор Алексей Тихонов.

Газета ВЗГЛЯД в 2018 году составила рейтинг лучших разведчиков-нелегалов, в их числе был и Александр Семенович Феклисов.