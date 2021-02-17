 

Боярского выписали из больницы

17.02.2021, 17:42, Новости дня
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Народный артист РФ Михаил Боярский выписан из больницы и 18 февраля выйдет на сцену в спектакле в Театре имени Ленсовета, сообщил сын актера, депутат Государственной думы Сергей Боярский.

«Михаил Сергеевич едет домой, выписан из больницы. Его здоровью и жизни ничего не угрожает, чувствует себя он прекрасно. Уже завтра он будет играть на сцене Театра Ленсовета в вечернем спектакле. Спасибо всем большое за неравнодушие, добрые пожелания и теплые слова», – сказал Боярский в своем Instagram.

18 февраля Боярский и его супруга Лариса Луппиан Луппиан сыграют в спектакле «Смешанные чувства» в постановке Олега Левакова, передает ТАСС.

Во вторник стало известно, что актер помещен в одну из петербургских больниц. Его супруга сообщила, что у артиста наблюдается температура и слабость. Позже СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что актера госпитализировали из-за неуточненной пневмонии. Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию у актера показал отрицательный результат.



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