Только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID

17.02.2021, 17:42, Новости дня

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Вакцине против COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech, у которой Украина решила закупить препарат, доверяет лишь 1% населения страны, говорится в соцопросе компании Research & Branding Group.

«В тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины, входят Pfizer/BioNTech (23%), шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американский препарат компании Moderna (12%). Российской вакцине от коронавируса «Спутник V» доверяют 9%, а китайскому препарату компании Sinovac Biotech – всего 1% опрошенных», – цитирует сообщение компании ТАСС.

При этом в декабре китайской вакцине доверяли 6% украинцев. На данный момент 44% уверены, что минздрав страны не сможет справиться с вакцинацией населения. 35% полагают, что система здравоохранения справится, но частично. Лишь 20% считают, что система здравоохранения сумеет вакцинировать жителей страны.

39% опрошенных отметили, что вакцинация поможет вернуть человечество к нормальной жизни, 36% – придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос проводился с 20 января по 1 февраля, в нем участвовали 1 тыс. 802 респондента в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Киеву территории.

На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.