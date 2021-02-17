Раскрыта стоимость Infiniti QX55 2022 модельного года

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17.02.2021, 17:34, Новости дня
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Обновленный премиальный кроссовер Infiniti QX55 2022 модельного года получил официальный ценник.

Известно, что в базовой комплектации стоимость паркетника составит от 46,5 тысяч долларов. Однако уже, начиная со стандартной версии, предусмотрен расширенный перечень опций, включая 20-дюймовые колесные диски, электролюк, светодиодную оптику, подогрев сидений, а также систему полного привода.

Покупатели смогут выбрать автомобиль в расширенной модификации, которая имеет систему экстренного торможения, мониторинг знаков, полос, автоматические переключение ближнего и дальнего света. Из технических данных указано, что под капотом Infiniti QX55 2022 применили 2-литровый мотор с отдачей 268 л.с.



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