Марка KIA показала новый седан K8, который заменит K7

17.02.2021, 17:34, Новости дня

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Южнокорейский бренд KIA К8 опубликовал изображения обновленной модели KIA К8.

Вместе с тем распознать усовершенствованный экземпляр не составит труда по решетке радиатора, форме бампера и зауженной головной оптике. Эксперты констатировали, что новый седан имеет более «агрессивную» внешность. На данный момент уровень производительности автомобиля умалчивается разработчиками.

Более того, предложенная модель в актуальном поколении до настоящего времени остается одной из самых продаваемых у южнокорейского бренда. Некоторые источники указывают, что новинка KIA К8 сможет похвастаться более мощными силовыми агрегатами, но их отдача будет известна в рамках готовящейся презентации седана.