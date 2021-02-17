Показаны снимки салона обновленного BMW X6

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17.02.2021, 17:34, Новости дня
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В Сети показали снимки рестайлингового паркетника BMW X6, который все еще не анонсирован баварским брендом.

По шпионским кадрам можно увидеть одновременно два экрана с изогнутыми краями, тогда как один относится мультимедийной системе, а другой служит цифровой панелью приборов. Также изменения интерьера заключаются в форме рычага переключения коробки передач. Напомним, официальное обновление BMW X6 ожидается в 2022 году, однако пока предложат рестайлинговый вариант паркетника.

Что касается экстерьера, то изменения коснулись светодиодных фар и некоторых мелких элементов кузова. Более точные технические характеристики будут объявлены несколько позже, а точная дата выхода автомобиля пока неизвестна.



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