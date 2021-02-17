“Я как залепил! Она и улетела. Потом “тончик” накладывала”. Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода

17.02.2021, 17:30, Новости дня

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70-летний украинский актер Евгений Паперный в передаче ЖВЛ, которая 17 февраля вышла на “1+1”, рассказал, что во время расставания со своей второй женой, актрисой Ольгой Сумской ударил ее по лицу.

“Когда мы уже расставались, я помню, на кухне мне было сказано: “Ну ты и козел!” И я как залепил! Она и улетела. У нее след потом был, она “тончик” накладывала”, – поделился воспоминаниями актер.

По словам Паперного, после этого у него состоялся разговор с актером Виталием Борисюком, к которому от него ушла Сумская.

“Я говорю ему: “Смотри, если это просто, то я убью. Он говорит: “Вы что? Я еще со студенчества в нее влюблен”. И я с пониманием отнесся к этому. У меня самого рыльце в пуху”, – рассказал Паперный.

Он подчеркнул, что тяжело переживал расставание со второй женой.

“Две язвы у меня открылись на нервной почве”, – заявил он.

Паперный сообщил, что после развода с Сумской принципиально не общался со своей дочерью Антониной.

“Потому что не хотел вмешиваться в их семью. Лезть и себя навязывать? Считаю, это неправильно”, – подытожил он.

Паперный родился в 1950 году в России. В 1972 году он впервые вышел на сцену Киевского театра русской драмы имени Леси Украинки. За годы актерской карьеры сыграл 25 ролей в кино, а также принимал участие во многих театральных постановках. В 1982 году Паперный получил звание народного артиста Украины.

Первой женой актера стала однокурсница, актриса Лидия Яремчук. В этом браке у пары родилась дочь Анастасия. Супруги расстались после 16 лет семейной жизни.

С 1987-го по 1991 год был женат на актрисе Ольге Сумской. В 1990 году у них родилась дочь Антонина. Паперный старше Сумской на 16 лет.

После развода с Паперным Сумская вышла замуж за Борисюка. У пары есть 18-летняя дочь Анна.

27 лет назад Паперный женился в третий раз. По словам артиста, с будущей женой Татьяной он познакомился во время съемок. На тот момент она была замужем, но ради Паперного ушла от мужа. Общих детей у пары нет.

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