Мужа Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали из-за плохого самочувствия

17.02.2021, 17:30, Новости дня

Супруга британской королевы Елизаветы II, 99-летнего принца Филиппа, госпитализировали вечером 16 февраля из-за плохого самочувствия. Об этом 17 февраля сообщил журналист Крис Шип на своей странице в Twitter.

Он заявил, герцог Эдинбургский находится в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне.

This is the official statement from Buckingham Palace about the Duke of Edinburgh pic.twitter.com/7sF162ND9Y

— Chris Ship (@chrisshipitv) February 17, 2021

Он добавил, что принца Филиппа госпитализировали по совету врача после того, как ему стало плохо. Ожидается, что он проведет в больнице несколько дней для наблюдения и отдыха.

Журналист также отметил, что принц Филипп уже несколько дней плохо себя чувствует, но это не связано с коронавирусом.

Prince Philip’s illness is not Covid related we are told. He travelled to central London by car and it was not treated as an emergency admission.

He walked in unaided.

Buckingham Palace call it “purely precautionary” as he “had been feeling unwell for a short period.

— Chris Ship (@chrisshipitv) February 17, 2021

9 января Елизавете II и принцу Филипп, сделали прививки от COVID-19. Инъекции вводил им королевский домашний врач в Виндзорском замке.

Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Эксперты в области здравоохранения говорили, что если королевская пара публично сообщит об инъекции, это сыграет значительную роль в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это вторая вакцина, которую массово используют в Великобритании.

8 декабря 2020 года Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной BNT162b2, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Первую дозу получила 90-летняя жительница страны Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия).

