 

Валентина Матвиенко раскрыла размер своей пенсии

17.02.2021, 17:14, Разное
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что размер её пенсии составляет около полумиллиона рублей. По словам спикера, эти данные не соответствуют действительности.

Матвиенко подчеркнула, что её декларация о доходах открытая. В документе указано, что пенсия политика при трудовом стаже в 50 лет составляет 25 тысяч рублей, а не 450 тысяч, о которых ходят слухи в интернете. Спикер Совфеда призвала опровергать фейки в Сети, с помощью которых пытаются дискредитировать представителей власти, сообщает RT.



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