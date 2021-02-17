Институт Виноградова рекомендует переименовать русский язык в российский

17.02.2021, 17:11, Разное

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Институт русского языка им. В. В. Виноградова при Российской академии наук (РАН) обратился к Президенту России с предложением переименовать русский язык в российский для более качественного диалога между представителями этносов, проживающих в Российской Федерации и в связи с актуальностью вопроса.

«Как правильно отметил глава государства, весь язык, вся литература – Пушкин, Достоевский, Тургенев – достояние не только русских, но и каждого гражданина России, независимо от его национальности и вероисповедания. А сам факт переименования не отразится на их гениальных произведениях. С одной стороны вопрос технический, но он значительно упрощает взаимопонимание между народами, ведь россиянином имеет право назвать себя каждый, а русским ограниченная группа лиц», – заявил доктор русской филологии Арташес Давтян.

Лингвисты рассчитывают на положительную позицию президента по этому вопроса, учитывая его недавние заявления на встрече с лидерами фракций Госдумы. Вместе с этим они полагают, что целесообразно принять закон, определяющий понятие «русский» как экстремистское.

Ранее Русский музей переименовали в Российский.

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