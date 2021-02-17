 

Мнение: Валентинка Усаме бен Ладену

17.02.2021, 17:06, Разное
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— Папа, — спросила маленькая Сонечка, — а может ли Господь разрешить мне послать валентинку человеку, который принадлежит другой религии?
— Думаю, да, — ответил папочка, средних лет еврей. — А кому бы ты хотела послать валентинку?
— Усаме бен Ладену.
— Бен Ладену?!?!?! — спросил шокированный взрослый. — Но почему?
— Ну, — сказала Сонечка, — представь: бен Ладен получает валентинку с признанием в любви от маленькой еврейской девочки.Также ему напишут наши соседи, мальчик Мойша и Аврам.
Тоже самое сделают ещё тысячи еврейских мальчиков и девочек из других городов и поселений Израиля …
Получив десятки мешков с нашими Валентинками он начнет думать, что не все в мире такие плохие, и станет любить мир немного больше.
А потом, когда он получит еще больше валентинок, он поймет, что мир в самом деле прекрасен, и наконец прекратит скрываться, и публично признает свои ошибки.
Ему станет неимоверно стыдно за все прегрешения, которые он совершил против еврейского народа и перед мировым сообществом.
— Сонечка, — сказал глубоко растроганный отец, — это самое прекрасное, что я когда-либо слышал…
— Я знаю, папочка, — ответила Сонечка. — И когда он перестанет прятаться по разным пещерам, вылезет из них на свет белый, вот тут наши морпехи наконец-то и пристрелят его на хрен!

Large Visitor Globe

Источник: Достало



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