Мнение: Валентинка Усаме бен Ладену

17.02.2021, 17:06, Разное

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— Папа, — спросила маленькая Сонечка, — а может ли Господь разрешить мне послать валентинку человеку, который принадлежит другой религии?

— Думаю, да, — ответил папочка, средних лет еврей. — А кому бы ты хотела послать валентинку?

— Усаме бен Ладену.

— Бен Ладену?!?!?! — спросил шокированный взрослый. — Но почему?

— Ну, — сказала Сонечка, — представь: бен Ладен получает валентинку с признанием в любви от маленькой еврейской девочки.Также ему напишут наши соседи, мальчик Мойша и Аврам.

Тоже самое сделают ещё тысячи еврейских мальчиков и девочек из других городов и поселений Израиля …

Получив десятки мешков с нашими Валентинками он начнет думать, что не все в мире такие плохие, и станет любить мир немного больше.

А потом, когда он получит еще больше валентинок, он поймет, что мир в самом деле прекрасен, и наконец прекратит скрываться, и публично признает свои ошибки.

Ему станет неимоверно стыдно за все прегрешения, которые он совершил против еврейского народа и перед мировым сообществом.

— Сонечка, — сказал глубоко растроганный отец, — это самое прекрасное, что я когда-либо слышал…

— Я знаю, папочка, — ответила Сонечка. — И когда он перестанет прятаться по разным пещерам, вылезет из них на свет белый, вот тут наши морпехи наконец-то и пристрелят его на хрен!

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