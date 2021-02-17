Кети Топурия поделилась новыми фотографиями новорожденного сына

17.02.2021, 16:54, Разное

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Солистка группы “А’Студио” Кети Топурия постепенно знакомит подписчиков с новым членом своей семьи. Маленькому Адаму через несколько дней исполнится месяц, а у него уже есть собственная профессиональная фотосессия. Нежными кадрами в своем Instagram поделилась Кети. На первом снимке она держит сына на руках, а ее старшая дочь Оливия (рожденная в первом браке с бизнесменом Львом Гейхманом) смотрит на брата изучающим взглядом. На втором же запечатлены лишь ножки малыша.

Мы сделали Адаму фотосессию newborn. Я переживала, будет ли малышу комфортно, в таком нежном возрасте не просто сделать фотосъемку, но хочется запечатлеть на память эти трогательные моменты малыша,

— написала певица в посте.

Когда Кети Топурия во второй раз стала мамой, она сама подтвердила радостную новость, опубликовав снимок с ножками новорожденного сына. Неделю спустя солистка группы “А’Студио” поделилась первым совместным кадром с маленьким Адамом, подписав фотографию просто “Я тебя люблю”. Для Льва Деньгова это тоже не первый ребенок: у него растут двое детей от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошана и сын Леонид.

Напомним, бракосочетание Кети Топурии и Льва Деньгова состоялось 20 ноября прошлого года, но Топурия решила рассекретить это событие спустя время. 34-летняя певица опубликовала серию снимков, на которых позирует в белоснежном платье, подчеркивающем ее интересное положение, а также демонстрирует помолвочное и обручальное кольца. Летом прошлого года Кети спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав несколько фото в Instagram. На снимках, сделанных в разные дни, Топурия позировала с массивным кольцом на безымянном пальце, очень похожем на помолвочное.

О романе Кети и Льва стало известно в 2019 году. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 36 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойз-бенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд.