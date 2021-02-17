Эксперт: Армия Пакистана испытывает пиетет к российскому оружию

17.02.2021, 16:48, Новости дня

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«Пакистан заказал у РФ средства ПВО, противотанковые комплексы, стрелковое оружие. Высокая потребность в этих видах оружия есть у любой армии – как воюющей, так и невоюющей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Макиенко. Ранее Москва и Исламабад заключили новые сделки по поставке вооружений.

«Вообще «стрелковка», противотанковое оружие – это первоочередные расходные вещи у любой армии, которая в текущий момент не ведет боевых действий, – поясняет замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко. – Выбор Пакистаном именно такой линейки российского оружия обусловлен сугубо оборонной необходимостью исламской республики».

Эксперт напомнил, что новая поставка оружия – не первая: купленные у РФ в 2014 году боевые вертолеты Ми-35 поступили в силовые подразделения МВД Пакистана – в частности, в пограничную полицию.

«Парадоксально, но воевавшая против СССР в Афганистане армия Исламской республики испытывает глубокий пиетет к советскому, а теперь уже российскому оружию. Этим Пакистан значительно отличается от соседней Индии. Там индийцы покупают российское оружие, например, зенитно-ракетные комплексы, но при этом постоянно бурчат, что российское оружие такое-сякое, а американское, видите ли, куда лучше», – посетовал замдиректора ЦАСТ.

По его словам, на вооружении у армии Пакистана есть также значительная линейка военной техники, произведенной в Китае. Например, это военно-транспортные самолеты, радиолокационные системы, зенитно-ракетные комплексы, танки и самоходные артиллерийские установки, техника для саперных и инженерных работ. «Исламабад, как и любой покупатель оружия, не хочет зависеть только от одного поставщика, поэтому покупает оружие у Москвы. А общий список стран, которые продают ему оружие, значителен: США, Италия, Германия, Бельгия, Великобритания, Турция», – перечислил Макиенко.

Россия и Пакистан подписали контракты на поставку противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия, сообщил начальник штаба армии Пакистана генерал Камар Джавед Баджва. С таким заявлением он выступил в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021, которые завершились во вторник в Пакистане. Генерал, которого цитируют РИА Новости, назвал Россию «хорошим другом Пакистана», с которым Исламабад, будучи партнером по ШОС, хотел бы развивать отношения не только в военной сфере. Российская Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству информацию пакистанского генерала пока не подтвердила.

Что касается Индии, которая уже много лет остается геополитическим антагонистом Пакистана, то к покупке Исламабадом российского оружия там отнесутся спокойно, предполагает Макиенко.

«Современные способы ведения войны давно переместились в сферу наукоемких технологий и гибридных войн. А ПВО и противотанковые комплексы, чье предназначение в военное время – позиционные бои по классическим схемам, давно не играют главной роли, как и сами позиционные войны с привлечением значительного количества военной техники и живой силы», – говорит Макиенко.

К тому же, отметил эксперт, Дели и сам покупает у Москвы отнюдь не только оборонительные виды оружия. Например, это ракетные системы С-400, танки Т-90, многоцелевые фрегаты проекта 11356 с управляемым ракетным вооружением.

«Если Индия и Пакистан у кого-то покупают оружие нового поколения, значит, что эти страны-соперницы просто хотят соблюдать паритет между собой», – говорит Макиенко. Он напомнил, что Пакистан давно официально обладает ядерным оружием, а Индия отнесена к списку стран, обладающих ядерным арсеналом неофициально.