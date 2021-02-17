В Сети появились качественные изображения и видео iPhone 13 Pro с обновленными камерами и дисплеем

17.02.2021, 16:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Сети появились качественные изображения грядущей новинки от компании Apple. iPhone 13 Pro получат обновленные камеры и дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 180 и 240 Герц.

Среди смартфонов следующего поколения от компании Apple будет как минимум одна модель с изменениями в конструкции и дизайне. Рендеры очень высокого качества будущего аппарата iPhone 13 Pro появились в Сети на ресурсе графического дизайнера Technizo Concept. В сотрудничестве с LetsGoDigital специалисты сервиса на основании инсайдерской информации сделали целую серию изображений, а также видео грядущей новинки. Напомним, следующее поколение iPhone может числиться под 13 номером, либо получить название iPhone 12s. До его презентации осталось более шести месяцев, но из-за утечек данных с самой Apple уже сейчас можно оценить характеристики смартфона.

Так, Pro-версию iPhone 13 оснастят AMOLED-экраном, под котором разместят сканер отпечатков пальцев. При этом пользователь сможет переключаться с частоты обновления изображений в 60 Герц на 120-, 180- и даже 240-герцную. Технология ProMotion появилась в «яблочных» смартфонах в 2017 году и сейчас достигла пика своего развития. Кроме того, в грядущей новинке снизится энергопотребление за счет LTPO-технологии, позволяющей повысить частоту до 120 Герц, не жертвуя при этом временем автономной работы. Реализуют в новых гаджетах и поддержку постоянно включённого экрана, отображающего время, дату, уведомления, уровень заряда и другую информацию.

Дизайн устройства также претерпит изменения, так, кроме плоской рамки в iPhone 13 Pro установят квадратный с закругленными углами блок основной камеры. Производитель защитил его специальным стеклом, покрывающим весь модуль. Как заметили техноблогеры, комментирующие появления качественных рендеров девайса, теперь все объективы можно протереть одним движением. Также в iPhone 13 Pro не будет Lightning-разъёма, а проводную зарядку заменят на MagSafe, что повысит влаго-и пылезащищенность.

Источник: nl.letsgodigital.org