Онколог Кунина развенчала популярный миф о раке

17.02.2021, 16:42, Разное

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Врач Ольга Кунина в ходе интервью развенчала наиболее популярный миф о раке. По ее словам, прямая связь между развитием онкозаболевания и травмой родинки отсутствует.

Пациенту не нужно паниковать, но в то же время важно обратиться к врачу на консультацию. Если повреждается родинка, ее необходимо обработать раствором антисептического средства с помощью бинта или же марли. Дополнительно можно использовать перекись водорода. Поврежденный участок не принято заклеивать стандартным пластырем, лучше наложить повязку из марли. Далее стоит обратиться к врачу для определения последующей терапии.

Поводом для беспокойства является изменение первоначального цвета, фактуры и формы родинки. Также внимание необходимо обратить на кожу, вокруг травмированного участка. Плохим признаком является болезненные ощущения и жжение.

Источник: www.rosbalt.ru