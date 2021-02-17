 

Диетолог Уорд рассказала о вреде диет при похудении

17.02.2021, 16:42, Разное
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Диетолог из Австралии Лиэнн Уорд объяснила, что при похудении продолжительные диеты являются вредными. По ее словам, чтобы сбросить лишний вес, нужно использовать другие методы.
Для снижения массы тела важно добиться активной работы обмена веществ. Если человек постоянно голодает или же сидит на различных диетах, метаболизм только замедляется. Иногда для его ускорения нужно начать больше потреблять пищи, избавиться от дефицита калорий и поправиться, чтобы впоследствии начать худеть.

Диетолог Уорд рекомендует в ходе каждого приема пищи употреблять белковые продукты. Важно избегать суточного дефицита калорий, посещать тренировки в спортивном зале и стараться хорошо высыпаться ночью. При соблюдении этих условий метаболизм намного улучшится.

Люди нуждаются в 7-9 часах сна в сутки, важной является не только длительность, но и качество самого отдыха. Чтобы лучше выспаться, необходимо ограничивать влияние синего цвета от телевизоров и смартфонов, к тому же нельзя ложиться в постель сразу после плотного ужина или употребления спиртных напитков.

Источник: www.dailymail.co.uk



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