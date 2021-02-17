В РФ Renault Arkana получила новую спецверсию Pulse

17.02.2021, 16:40, Новости дня

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На российском рынке сообщили о начале продаж спецверсии популярного кроссовера Renault Arkana, в названии которого появилась приставка Pulse.

В настоящее время местные дилеры уже получили первые экземпляры паркетника, который доступен от 1,64 млн рублей. Отличить лимитированный экземпляр кроссовера можно по дополнительной антенне на крыше, черным боковым зеркалам, крупным колесным дискам и тонированным стеклам.

Кроме того, в салоне предусмотрели вставки из карбона, а также более качественные материалы отделки в черных оттенках. Из технических характеристик следует выделить 1,3-литровый агрегат с мощностью 150 л.с., а также вариатор. Остальные особенности новой модели появятся позже.