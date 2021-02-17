 

Школьница из Челябинска позвала Илона Маска на разговор о космосе

17.02.2021, 16:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полет Гагарина в космос 12 апреля 1961 года предопределил будущее человечества, отметила школьница. “Мы живем на разных континентах, но космос у нас один! Приглашаю вас в этот день в clubhouse поговорить о нашей мечте с российскими школьниками!” – обратилась активистка РДШ к американскому предпринимателю.

По ее словам, Российское движение школьников 8-11 апреля проведет “Космический фестиваль”. Увлеченные космосом ребята поучаствуют в научном шоу, квесте, играх, пообщаются со специалистами космической отрасли.

Важно продолжить традиции, заложенные американской школьницей Самантой Смит в дружбу России и США, уверена челябинская активистка. У двух стран есть общие задачи: развитие нашей планеты и изучение космоса, убеждена Щербатова.

“Поэтому я решила на такой дерзкий поступок и написала Илону Маску”, – добавила школьница.

Руководитель отдела науки РДШ Олег Яблоков рассказал, что активисты движения всегда в авангарде новейших технологий. “Неудивительно, что Настя использовала современные средства коммуникации для привлечения внимания Илона Маска”, – отметил он.

На днях Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в популярной социальной сети Clubhouse. В Кремле назвали предложение интересным.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Не так обнулились

30.08 / Популярные продукты являются причиной резкого повышения сахара в крови

17.02 / Уволенный Дмитрий Шепелев продолжает расписывать день по минутам

10.01 / Названы ошибки при восстановлении сна после COVID-19

08.01 / Аналитик Безпалько обрисовал контуры будущего Союзного государства России и Белоруссии

26.09 / Никас Сафронов назвал Тарзана жертвой банды мошенников

08.10 / Война у южных ворот

07.10 / Мнение: Тихановскую объявили в розыск в России

19.10 / “Меня родственники пристыдили”: Рита Дакота в поисках врача попросила помощи у подписчиков

04.08 / Таинственный объект промчался над поверхностью Луны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска