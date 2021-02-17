Школьница из Челябинска позвала Илона Маска на разговор о космосе

17.02.2021, 16:20, Разное

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Полет Гагарина в космос 12 апреля 1961 года предопределил будущее человечества, отметила школьница. “Мы живем на разных континентах, но космос у нас один! Приглашаю вас в этот день в clubhouse поговорить о нашей мечте с российскими школьниками!” – обратилась активистка РДШ к американскому предпринимателю.

По ее словам, Российское движение школьников 8-11 апреля проведет “Космический фестиваль”. Увлеченные космосом ребята поучаствуют в научном шоу, квесте, играх, пообщаются со специалистами космической отрасли.

Важно продолжить традиции, заложенные американской школьницей Самантой Смит в дружбу России и США, уверена челябинская активистка. У двух стран есть общие задачи: развитие нашей планеты и изучение космоса, убеждена Щербатова.

“Поэтому я решила на такой дерзкий поступок и написала Илону Маску”, – добавила школьница.

Руководитель отдела науки РДШ Олег Яблоков рассказал, что активисты движения всегда в авангарде новейших технологий. “Неудивительно, что Настя использовала современные средства коммуникации для привлечения внимания Илона Маска”, – отметил он.

На днях Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в популярной социальной сети Clubhouse. В Кремле назвали предложение интересным.