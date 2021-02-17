 

Володин пожелал удачи назначенным членам Центризбиркома

17.02.2021, 16:20, Разное
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Членами Центризбиркома стали Константин Мазуревский (“Единая Россия”), Евгений Колюшин (КПРФ), Александр Курдюмов (ЛДПР), Николай Левичев (“Справедливая Россия”) и Антон Лопатин (выдвинут группой депутатов ГД).

Все они являются известными и уважаемыми специалистами в области избирательного права, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“Давайте им пожелаем одно – руководствоваться законом и только законом нашей страны. Удачи вам на этом непростом поприще Центральной избирательной комиссии. Спасибо вам!” – сказал председатель ГД.

Согласно законодательству, Госдума по предложениям фракций и парламентариев утверждает пять из 15 членов Центральной избирательной комиссии. Еще по пять назначают президент и Совет Федерации.



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