Мнение: Как я перестал высмеивать феминисток

17.02.2021, 16:09, Разное

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Честно, раньше никогда не любил феминисток. Потому что считал, что им делать нечего, ведь в России давно почти матриархат, а они вопят об “угнетении” и за какие-то “права” ещё пытаются бороться. И шокировали и возмущали высказывания всяких больных радфемством в нашу сторону и я не понимал, почему феминистки их из себя не изгонят. Но сегодня прочитал ещё худшее против этого, возмутившее меня уже до крайности!

“«Мы знаем, где живет твой муж, мы убьем твоих животных». После женской «цепи солидарности» феминистка Дарья Серенко сотнями получает угрозы

Женоненавистники из «Мужского государства» еще накануне женской «цепи солидарности», в которую 14 февраля выстроились активистки в Москве и Петербурге, стали присылать ее участницам угрозы и оскорбления. Больше всех — уже около шести сотен — таких сообщений получила художница Дарья Серенко, а в телегам-каналах публикуют ее адрес и фотографии возле дома родственников.

Художница и феминистка Дарья Серенко была одним из инициаторов женской «Цепи солидарности и любви», которая 14 февраля выстроилась в Москве и Петербурге в знак солидарности с Юлией Навальной и политзаключенными женщинами — сама она в акции участия не принимала, но создала страницу акции в фейсбуке. С тех пор она сотнями получает угрозы от сторонников Владислава Позднякова — блогера-женоненавистника, который пытался создать движение «Мужское государство» и в 2018 году был осужден на два года условно за возбуждение ненависти (позже приговор отменили). После этого Поздняков уехал из России, но регулярно становится организатором травли женщин…

Накануне акции 14 февраля Поздняков и другие сторонники «Мужского государства» публиковали и личные данные участниц и участников СоцФем Альтернативы — и призывали прийти на Старый Арбат и «перекрикивать активисток, вырывать плакаты, снимать на камеру крупным планом и ********* [обзывать] на видео».

После акции Дарья Серенко обнаружила у себя в социальных сетях «нашествие» его сторонников-женоненавистников с угрозами и оскорблениями.

— Я, к сожалению, вчера очень много удалила, потому что мне не хотелось, чтобы это висело в моих аккаунтах нигде. Сегодня я об этом пожалела, это было неосмотрительно, надо было все собрать. Но часть у меня осталась, — рассказывает Серенко. — Там были вполне себе традиционные угрозы, с которыми, мне кажется, я уже лет шесть сталкиваюсь как феминистская активистка. Просто там это все было сконцентрированно. Это были угрозы типа: мы узнаем твой адрес, мы придем за тобой, озирайся по сторонам, мы посадим тебя на бутылку, мы придем изнасилуем тебя, мы знаем, где живет твой муж, мы убьем твоих животных. У меня две кошки…

Одним из таких комментаторов, к примеру, был Роман Литасов, тренер в омском фитнес-клуба Flex Gym. «Животное конченное. Фемки не люди. Привет от Позднякова», — такое сообщение он отправил как в инстаграм, так и во «ВКонтакте» активистки…

По словам активистки, в общей сложности она получила около 600 подобных сообщений. «Умри фемло. Когда поздняк придет к власти, мы до вас доберемся и уже легально уничтожим» или «Ну что ты мразь? Обосралась морда говяжья» — это только пара примеров.

Но гораздо сильнее, чем угрозы, художницу напугало появление в телеграм-канале Позднякова фотографий, на которых она подходит к дому родственников. На фото попал и адрес. Выкладывая эти снимки, Поздняков написал, что его «камрады проследили за ней и задокументировали ее эпичный **** [отъезд]».

Серенко предполагает, что их сделал таксист, который ее вез до дома. Фотография явно сделана из салона автомобиля, при этом других машин в том месте активистка не заметила. Она собирается обратиться в полицию из-за того, что фотография с адресом дома ее родственников была опубликована в телеграм-канале, автор которого постоянно угрожает разным женщинам и призывает к расправе над ними…”

И вот честно, было очень неприятно и гадко всё это читать. И никогда я ещё такой стыд за наш пол в жизни не испытывал. Нет, я, конечно, знаю, что в обожаемой ура-патриотами Великой Прекрасной Стране, которую они и от других любить требуют, отличаться ни в коем случае нельзя, как в каменном веке каком-нибудь. Меня вот самого на ЖЖ (и на другие сайты тоже приходили гадости писать) затравили за голубую внешность (будто, опаный по голове, я её сам выбирал и всю жизнь не пытался что-нибудь с ней сделать!), но хоть мою маму и Гафсу не угрожают тронуть! А её вон грозятся убить только за феминистические мысли! Блэт, ну просто за какие-то мысли угрожать убийством – нет, мой мозг отказывается это понимать даже в “великой” России! Так что начинаю подозревать, что не с теми я пытался бороться, ох не с теми…

И ведь она же ничего им сделать не сможет как представительница СЛАБОГО пола! Это мне альтернативно одарённые опять на ЖЖ угрожали, что найдут и опустят (интересно, хоть у этих -то пороху хватит попробовать, или сольются, как те, не знающие, что за слова вообще-то таки положено отвечать?), но я не боюсь (единственное, снова начал тренировать удар – я же когда-то боксом занимался, – и заныкал пёрышко в кармане, которое, правда, из-за размера всё равно на холодное оружие не тянет, потому что за любую попытку покушения на мою задницу сам кому угодно глаза на задницу натяну). Или вот бывший мой главный враг, антисемит Сэр Гей, угрожал, что когда-нибудь навестит мою еврейскую маму. И я его честно предупредил, что выйдет обратно тогда вперёд ногами, потому что ни одна сволочь не смеет мою маму трогать. После этого он заткнулся. А эта-то, Дарья Серенко, ЧТО сможет сделать, если эти уроды от слов перейдут к делу?:(:(

А ещё мне стало интересно, а почему всё это стадо интернетных хейтеров никогда не тырится на кого-нибудь сильного, а всегда кто послабее себе выбирает? Если эти бараны из “МД” такие храбрые и сплошные брутальные мачо, что же они к девочке-то какой-то лезут, так не по-мужски поступают? Или на самом деле хватает мозгов понять (хотя я крайне удивился бы, если бы у них вообще мозги оказались), как и моим врагам из ЖЖ, что, как они быстро к кому-нибудь посильнее полезут, так же их тихо и понесут, вот и приходится самоутверждаться за счёт мелких еврейских доходяг вроде меня да девочек-феминисток, раз больше ни на кого пороху не хватает? “Молодец против овец, а против молодца – сам овца”, так, господа мои хейтеры и ненавидящие феминисток дебилы из “Мужского движения”?..

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