Жителя Риги приговорили к 20 годам строгого режима за оскорбление ветерана СС*

17.02.2021, 16:11, Разное

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Верховный суд Латвии оставил в силе приговор Рижского горсуда в отношении 44-летнего учителя физики Романа Кобякова, который назвал 97-летнего ветерана Латышского легиона СС Карлиса Повятиса «пособником врага» и «соучастником военных преступлений».

Суд назначил преступнику наказание в размере 20 лет строгого режима.

Кобяков осуждён в соответствии с законом «О сохранении памяти о национальных героях Латвии», который защищает ветеранов Второй мировой войны, воевавших на стороне Гитлера, от любых форм критики.

Ветеран, в 1942-1945 годах служивший в охране концентрационного лагеря «Бухенвальд», пришёл в одну из рижских школ, чтобы прочитать школьникам роль о патриотизме и жестокостях советских военных, нарушивших международные конвенции при незаконном захвате концлагеря в годы войны. Присутствовавший при этом учитель раскритиковал слова ветерана, за что школьники написали на него донос. По латвийским законам, Кобяков не имеет права оспаривать приговор в ЕСПЧ, так как не является полноценным гражданином страны.

– Слова этого человека в адрес ветерана на суде были оскорбительны и возмутительны. Роман Кобяков заявил, что родственники старика «нацепили на него железный крест и используют для нацистской пропаганды», в то время как господин Повятис самостоятельно вёл просветительскую работу в среде молодёжи. В ходе заседания обвиняемый отказался извиниться перед ветераном и настаивал на том, что латвийские патриоты в годы войны совершали военные преступления. Наш возмущённый народ не может простить ему такой дерзости, – сказал прокурор Алекс Юстас.

* – запрещённая в СССР и России нацистская организация

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