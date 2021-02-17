Стало известно о планах Ростеха по оптимизации ОАК

17.02.2021, 15:54, Новости дня

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С начала весны Ростех планирует объединить все авиационные конструкторские бюро на одной площадке и начать оптимизацию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил источник в авиастроительной отрасли.

«Есть решение Ростеха как акционера объединить конструкторские бюро и дирекции программ на площадке ОАК. Прорабатывается также вариант перерегистрировать все управляющие компании в авиапроме по месту нахождения их серийных заводов», – отметил собеседник ТАСС.

Источник пояснил, что ПАО «Сухой» может быть юридически перенесен в Новосибирск или Комсомольск-на-Амуре, РСК «МиГ» – в Нижний Новгород или Луховицы, «Туполев» – в Казань, «Ильюшин» – в Ульяновск. Прочие предприятия могут быть локализованы по месту производства их основной продукции.

«Изменения должны привести к сокращению избыточных управленческих звеньев и отправить основной менеджмент из Москвы на заводы. Соответствующие планы должны быть подготовлены к 1 марта, полностью реформа ОАК должна завершиться к 2025 году», – указал собеседник.