Тренера по ушу осудили за домогательства к детям
17.02.2021, 15:54,
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В Уфе вынесли приговор тренера по ушу за действия сексуального характера в отношении воспитанницы детского спортивного центра, сообщили в башкирской прокуратуре.
Инцидент произошел в детском центре, расположенном в Калининском районе Уфы, тренер совершал в отношении семилетнего ребенка действия сексуального характера, цитирует сообщение прокуратуры РИА «Новости».
«Он выдавал свои действия за игру и просил никому не рассказывать. Девочка отказалась продолжать посещать секцию и объяснила причины матери», – добавили в ведомстве.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».
Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, отметили в надзорном ведомстве.
«Кроме того, он лишен права заниматься педагогической деятельностью», – добавили в прокуратуре.
В октябре Следственный комитет добился реального срока для педофила, уличенного в интимной переписке с 900 детьми. По версии следствия, подозреваемый вынудил своих жертв присылать ему интимные фото.
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