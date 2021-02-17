 

Певица МакSим сравнила рэпера Моргенштерна с инопланетным существом

17.02.2021, 15:48, Разное
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Певица МакSим приняла участие в записи очередной телепередачи «Вечерний Ургант», рассказав о музыке и похудении. В ходе беседы с ведущим 37-летняя артистка также назвала рэпера Моргенштерна похожим на инопланетное существо.
Гостем очередной программы «Вечерний Ургант», выходящей на Первом канале, стала Марина Абросимова, более известная, как певица МакSим. 37-летняя звезда ответила на вопросы, интересующие ее поклонников, а также высказала свое мнение об одном из самых известных деятелей отечественного шоу-бизнеса Моргенштерне. Певица и продюсер МакSим стала известна в середине 2000-х годов, когда ее дебютный альбом разошелся тиражом в более чем полтора миллиона копий. Уже на следующий год, в 2007-м она стала наиболее коммерчески успешным артистом Российской Федерации. И сейчас автор и исполнитель усердно работает, не теряя позиций одной из самых популярных отечественных деятелей шоу-бизнеса.

Кроме того, в ходе разговора хозяин студии коснулся и стремительного похудения артистки. Напомним, примерно год назад в Сети упорно ходили слухи о проблемах МакSим со здоровьем. Однако исполнительница заверила, что у нее все в порядке, а для достижения желаемой стройности фигуры она усердно трудится в спортзале. Причем увлекается хрупкая певица с изящным сопрано-вокалом не только большим теннисом, но и боксом. Также для всех поклонников своего творчества звезда представила свою новую работу, песню «Спасибо».

Несмотря на уже состоявшуюся карьеру и принадлежность к более традиционной эстраде, МакSим, как оказалось, следит за всеми последними тенденциями в музыке. Более того, у нее есть свои симпатии среди молодых артистов. В ходе интервью с Иваном Ургантом певица поделилась, что ей нравится Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн. Девушку привлекает его творчество, необычный образ и смелость, а самого рэпера она назвала «инопланетным существом».

Источник: inforeactor.ru



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