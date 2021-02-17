 

Борис Грачевский даже после смерти сдержал данное Садальскому слово

17.02.2021, 15:48, Разное
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Режиссер Борис Грачевский даже после смерти выполнил обещание, которое было дано актеру Станиславу Садальскому. Артист поделился интересной историей на странице в социальной сети Instagram.
В скором времени на экранах можно будет увидеть юбилейный Садальского выпуск «Ералаша». В карьере артиста он станет десятым по счету. Борис Грачевский еще до болезни обещал ему премьеру.

Сам же актер назвал «Ералаш» чем-то старым, добрым и вечным. Садальский поставил рекорд по участию в детских короткометражных фильмах, его планку не смог преодолеть ни один артист. В комментариях к публикации подписчики вспомнили о слове Грачевского, которое он давал актеру. Фолловеры отметили, что режиссер сдержал свое обещание, сняв Садальского в юбилейном сезоне. Актер ответил, что все эти слова – чистая правда.

Артист начал принимать участие в съемках юмористического киножурнала очень давно. Последний выпуск с ним вышел на экраны четыре года назад. О том, что фанаты увидят новый эпизод с Садальским, стало известно уже после смерти Грачевского.

Режиссер скончался от последствий COVID-19 14 января в одной из столичных больниц. До последнего все думали, что кинодеятель поправится. У него осталась молодая супруга Екатерина Белоцерковская и сын, которому в апреле исполнится один год.



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