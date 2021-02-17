Король хайпа: В день рождения Моргенштерна вспомнили самые провокационные выходки рэпера

17.02.2021, 15:48, Разное

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Сегодня исполняется 23 года одному из самых известных российских артистов Моргенштерну. Алишер Валеев, как на самом деле зовут исполнителя, за короткое время стал главной звездой отечественного шоу-бизнеса. Популярность рэперу обеспечивают не только его музыкальные произведения, но и эксцентричные выходки и провокации.

Сжег 100 тысяч рублей

Так, одним из пиар-ходов, о котором заговорила вся страна, стало сжигание Моргенштерном 100 тысячи рублей почти три года назад. Тогда будущий король эпатажа еще не был настолько известен, однако уже получал неплохие деньги за выступления, треки и рекламу. Заработанную сумму он решил потратить на усмотрение своих фолловеров в Сети, предложив им выбрать, как воспользоваться деньгами. Большинству подписчиков вариант со сжиганием средств понравился больше, чем траты на жриц любви. После этого артист облил банкноты бензином и уничтожил. Такой нетрадиционный шаг привлек к селебрити огромное внимание и еще больше фанатов.

Моргенштерн – туалетный император

Еще одним эпатажным решением Моргенштерна стало создание эксклюзивной туалетной бумаги, на которой изображено его лицо. Артист нередко вступает с поклонниками в перепалки, не стесняясь при этом в выражениях. Поскольку и поклонники в комментариях не особо подбирают слова для ответов кумиру, Алишер Моргенштерн решил заработать на подобном хайпе. Назвав себя «туалетным императором», новоявленная звезда продает теперь через специальный интернет-ресурс один рулон бумаги за почти тысячу рублей.

Слова и поцелуи на сцене

Не менее шокируют и высказывания рэпера, так он назвал себя легендой после того, как спел в одной из телепрограмм песню Виктора Цоя. Вызвали большой резонанс и слова Моргенштерна о нерациональности введения траура после пожара в Одессе. При этом в данной трагедии погибли 12 человек и еще почти три десятка пострадали. Однако российская звезда считает, что подобным шагом государство как бы снова напоминает родственникам умерших об их беде. Интересно выглядит и общение Моргенштерна с фанатами на гастролях. Так, на одном из концертов артист, удостоверившись, что его поклонница совершеннолетняя, публично страстно поцеловал ее.

Моргенштерн – самая обаятельная и привлекательная

В прошлом году исполнитель получил почетную статуэтку «Женщина года» от журнала Moda Tropical. При этом на церемонию вручения премии артист явился в образе роковой дамы, облаченный в шелковое платье с меховой накидкой. Дополняли образ прелестницы широкополая шляпка и дамская сумочка от Dolce & Gabbana. Стоит отметить, что подобная выходка привела некоторых отечественных звезд в ярость. Так, теледива Ксения Бородина заявила, что ей не хотелось бы жить в таком мире, где Моргенштерн способен стать самой титулованной представительницей прекрасного пола. Интересно, что годом ранее Алишер во время съемок клипа демонстративно отвесил одной из девушек пощечину. После ему пришлось объясняться, что эта выходка была всего лишь веселой шуткой.

Во время поиска невесты нашел отца

Побывал рэпер и на свадебном шоу, артисту постоянно приписывают множество романов, однако он все еще не женат. Искать возлюбленную кумир миллионов пришел в студию программы «Давай поженимся». Основной целью Моргенштерна была поддержка своего товарища, кандидата в женихи Славы Марлоу. Но неугомонных характер музыканта и тут не дал ему остаться без внимания, после замечания ведущей Ларисы Гузеевой о возможном родстве рэп-исполнитенля с Александром Васильевым, акцент сместился в его сторону. Алишер Моргенштерн заявил, что узнает в историке моды своего отца.

Интересно, что Васильев не оставил без комментария подобный оборот, подтвердив, что бывал ранее на родине певца в Уфе. И ребенка, зачатого им на рассвете, назвали именно Моргенштерном еще за девять месяцев до его рождения. При этом в жизни будущего главного пиарщика российской сцены действительно не было папы. После развода родителей он жил с мамой, которая и помогла ему найти свое место в жизни, подарив первый микрофон.

Источник: www.wmj.ru