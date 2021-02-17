СНБО может обсудить санкции против бизнес-структур, связанных с Медведчуком – СМИ

17.02.2021, 15:42, Новости дня

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу, 19 февраля, может обсудить вопрос введения санкций против бизнес-структур, которые, вероятно, связаны с народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. Об этом “РБК-Украина” сообщил информированный источник, близкий к СНБО.

Повестки заседания пока нет, поскольку ее обсуждают. Один из возможных вопросов – введение санкций против компании “Прикарпатзахідтранс”, которая эксплуатирует нефтепровод, уточнил собеседник.

“Эта структура эксплуатирует участок нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”, ее владельцев связывают с Медведчуком”, – сообщил источник.

Обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с кумом Путина, сказал собеседник.

В ОПЗЖ заявляли, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к компании “Прикарпатзахідтранс”, а также к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа.

“Прикарпатзахідтранс” эксплуатирует часть нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление” протяженностью около 1100 км, который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, писало агентство LIGA.net.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании “Прикарпатзахідтранс” белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

11 февраля украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия “Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза” (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией “Прикарпатзахідтранс” в собственность части магистрального нефтепровода “Самара – Западное направление”.

О связи “Прикарпатзахідтранс” с Медведчуком писали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко.

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