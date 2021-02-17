Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями
17.02.2021, 15:42,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Украинская певица и многодетная мать Alyosha 16 февраля в Instagram заявила, что “сходит с ума”.
“Мама немного с ума сходит, пока папа на гастролях”, – написала артистка.
“Люблю тебя, моя многодетная мама”, – отреагировал на публикацию супруги фронтмен группы “Антитіла” Тарас Тополя.
“Это нормально”, – написали в комментариях фолловеры.
“Держитесь”, – прокомментировали пост подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Alyosha (Алена Кухар) и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет