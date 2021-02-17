 

Alyosha и Тополя обменялись в сети публичными сообщениями

17.02.2021, 15:42, Новости дня
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Украинская певица и многодетная мать Alyosha 16 февраля в Instagram заявила, что “сходит с ума”.

“Мама немного с ума сходит, пока папа на гастролях”, – написала артистка.

“Люблю тебя, моя многодетная мама”, – отреагировал на публикацию супруги фронтмен группы “Антитіла” Тарас Тополя.

“Это нормально”, – написали в комментариях фолловеры.

“Держитесь”, – прокомментировали пост подписчики.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Alyosha (Алена Кухар) и Тарас Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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