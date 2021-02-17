 

Украинцы меньше всего доверяют вакцинам китайских производителей – опрос

17.02.2021, 15:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине наибольшим доверием населения пользуется американо-немецкая вакцина компаний Pfizer/BioNTech, ей доверяют 23% опрошенных, согласно исследованию компании Research & Branding Group.

В тройку лидеров также входят шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американская Moderna (12%).

Примерно одинаковое количество украинцев доверяют российской вакцине Sputnik V (9%) и американской Novavax (8%), а трем китайским разработкам – CanSino Biologics, Sinovac Biotech, Sinopharm – в общем доверяет 3% опрошенных.

Инфграфика: rb.com.ua

Опрос проводился в период с 20 января по 1 февраля 2021 года. Опрошено 1802 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым и города Севастополь). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ожидалось, что вакцинация стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США), поставки этих препаратов должны начаться в феврале. Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Байден сменит своих охранников из-за их симпатий к Трампу – The Washington Post

06.07 / Застрявшие в аэропорту Афин украинцы должны вернуться на родину 7 июля – МИД Украины

29.07 / Опубликован снимок нового iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем

23.09 / Абэ выразил надежду на заключение мирного договора с Россией

27.06 / Адвокат Ефремова сообщил, кто высказал предложение о 100 млн рублей компенсации

31.07 / Белоруссия передала Украине список задержанных россиян

30.10 / В Испании зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

25.09 / Верещук заявила, что поддерживает законопроект о столице

15.07 / Reuters – несмотря на критику со стороны Рогозина, NASA рассчитывает на поддержку России в лунном проекте

19.01 / В Минздраве разъяснили отличие вакцины «Спутник V» от «ЭпиВакКорона»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска