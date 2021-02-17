 

Байден о жизни в Белом доме: Золотая клетка

17.02.2021, 15:26, Разное
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Американский лидер признался, что пока еще не привык к новому месту жительства. Политику пока трудно взаимодействовать с обслуживающим персоналом. “Я чувствую себя неловко каждый раз, когда кто-то подает мне пальто, – поделился Джо Байден, – Белый дом похож на “золотую клетку”.

Демократ отметил, что был в Овальном кабинете больше ста раз, когда занимал пост вице-президента, однако никогда не видел жилую часть дома. И если к резиденции Байден пока привыкает, то с новыми обязанности у него нет проблем. “Все меняется так быстро, что иногда мне кажется, будто я здесь уже четыре года”, – сказал он.

Байден пояснил, что испытывает такое ощущение не потому, что считает свою работу обременительной, а потому что он постоянно сосредоточен на решении различных задач и проблем. “Каждый день происходит много событий”, – цитирует главу Соединенных Штатов Associated Press.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января. Мероприятие посетили трое его предшественников: Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон. Примечательно, что церемонию пропустил 45-й президент Америки Дональд Трамп. В этот день он отправился на военную базу, где встретился со своими соратниками.

Напомним, что Дональд Трамп отказался признать свое поражение на выборах и обвинил Джо Байдена в мошеннических действиях с голосами. 6 января сторонники республиканца взяли штурмом Капитолий, где в тот момент утверждались итоги голосования. В результате беспорядков погибли пять человек.



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