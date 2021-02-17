Мнение: Об идиотизме снимальщиков фальшивого Навального в Бабушкинском суде города Москвы

17.02.2021, 15:18, Разное

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Очередной показ фальшивого Навального в суде по делу о клевете на ветерана войны состоялся 16 февраля.

Как обычно, с идиотскими ошибками.

К многочисленным многочасовым стримам на улице претензий нет. К нескольким мутным съемкам с персонажем, снятым на утюги 2004 года и загруженным в Ядекс-эфир, в принципе претензий быть не может, так как при таком качестве персонаж в принципе не различим, они просто создают видимость многочисленности репортажей из зала, более ничего. Непосредственно кадров с дипфейковым Навальным — несколько секунд, в различных сочетаниях они розданы для многочисленных репортажей различным СМИ. Этот комплект можно посмотреть, например, здесь — Навальный в зале суда, где проходит заседание по делу о клевете

Любуемся.

В отражении виден и зал суда, и места для судей. Зал пуст.

А где же народ?

Народ представлен на других кадрах, он набил маленький зал и пишет репортажи для СМИ.

Учитывая, что и выступления персонажа розданы в СМИ только в виде аудиозаписей, понимаем, что и этот показ Навального в суде — фальшивка, глупо склеенная из отдельной съемки актера методом дипфейк и отдельной съемки "сидящих в зале представителей СМИ".

Есть в кадре и один из снимальщиков, вернее, снимальщица этой фальшивки.

На первом скрине видна фигура, склонившаяся над стационарной камерой на треноге, стоящей в проходе пустого зала.

Мало сомнений, что и на этой съемке для суда 2 февраля – Навальный суд по делу ветерана 5 февраля 2021 ¦ Навальный дерзит в суде – также она.

Напомню, что и предыдущий показ был такой же фальшивкой – Волшебное превращение лица актера в лицо Навального в зале суда 12 февраля .

И все другие показы, с "Новосибирского расследования" включительно фальшивка – Фальшивый Навальный для зомбомасс .

Ума и здоровья!

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