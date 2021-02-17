Алексей Чадов с сыном, Мария Кожевникова с детьми и другие гости премьеры фильма “Конек-Горбунок”

17.02.2021, 15:06, Разное

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Вчера в киноцентре “Октябрь” состоялась премьера анимационного фильма “Конек-Горбунок”. Картину публике представила съемочная группа проекта: продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Горохов, актеры Павел Деревянко, Антон Шагин, Ян Цапник, оператор Владимир Башта, художник по костюмам Надежда Васильева и исполнительный продюсер Наталия Смирнова. А первыми зрителями фильма стали Алексей Учитель, Ольга Любимова, Мария Кожевникова, Алексей Чадов, Петр Ануров, Владимир Яглыч, Марьяна Спивак, Дарья Златопольская, Ситора Алиева, Нигина Сайфуллаева, Михаил Местецкий, Мария Шалаева, Юлия Хлынина, Зара, Татьяна Лазарева и многие другие.

Мария Кожевникова с сыновьями Владимир Яглыч и Антонина Паперная с дочерью Павел Деревянко Юлия Хлынина Ольга Любимова с дочерью Зара с сыном Клим Шипенко и Софья Карпунина с дочерью

По сюжету Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем…

Съемочная группа фильма “Конек-Горбунок” Марьяна Спивак и Антон Кузнецов с сыном Татьяна Лазарева с дочерью Антон Шагин с семьей Антон и Дарья Златопольские с сыном Мария Шалаева с детьми Вячеслав Петкун с семьей Ян Цапник Ситора Алиева и Сергей Сельянов Алексей Учитель Илья Учитель Кристина Бабушкина Петр Ануров с семьей Михаил Местецкий и Нигина Сайфуллаева Михаил Тройник Евгения Милова Анна Шевчук и Валерия Федорович Максим Лагашкин с сыном Полина Зуева Михаил Друян Алена Чехова Мария Лемешева с дочерью