Алексей Чадов с сыном, Мария Кожевникова с детьми и другие гости премьеры фильма “Конек-Горбунок”
17.02.2021, 15:06,
Разное
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Вчера в киноцентре “Октябрь” состоялась премьера анимационного фильма “Конек-Горбунок”. Картину публике представила съемочная группа проекта: продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Горохов, актеры Павел Деревянко, Антон Шагин, Ян Цапник, оператор Владимир Башта, художник по костюмам Надежда Васильева и исполнительный продюсер Наталия Смирнова. А первыми зрителями фильма стали Алексей Учитель, Ольга Любимова, Мария Кожевникова, Алексей Чадов, Петр Ануров, Владимир Яглыч, Марьяна Спивак, Дарья Златопольская, Ситора Алиева, Нигина Сайфуллаева, Михаил Местецкий, Мария Шалаева, Юлия Хлынина, Зара, Татьяна Лазарева и многие другие.
Мария Кожевникова с сыновьямиВладимир Яглыч и Антонина Паперная с дочерьюПавел ДеревянкоЮлия ХлынинаОльга Любимова с дочерьюЗара с сыномКлим Шипенко и Софья Карпунина с дочерью
По сюжету Иван — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конёк-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и ничего невозможного нет. Ну, почти, нет. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти всем…
Съемочная группа фильма “Конек-Горбунок”Марьяна Спивак и Антон Кузнецов с сыномТатьяна Лазарева с дочерьюАнтон Шагин с семьейАнтон и Дарья Златопольские с сыномМария Шалаева с детьмиВячеслав Петкун с семьейЯн ЦапникСитора Алиева и Сергей СельяновАлексей УчительИлья УчительКристина БабушкинаПетр Ануров с семьейМихаил Местецкий и Нигина СайфуллаеваМихаил ТройникЕвгения МиловаАнна Шевчук и Валерия ФедоровичМаксим Лагашкин с сыномПолина ЗуеваМихаил ДруянАлена ЧеховаМария Лемешева с дочерью
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