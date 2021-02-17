 

Экс-глава Хабаровского края получил условный срок за растрату

17.02.2021, 15:00, Новости дня
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Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева к пяти годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть».

«Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей… срок считать условным», – приводит РИА «Новости» решение судьи Ларисы Семеновой. 

В свою очередь другой фигурант дела – экс-гендиректор представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов – получил три года условно и 400 тыс. рублей штрафа.

В среду утром Замоскворецкий суд Москвы признал Ишаева виновным в рамках уголовного дела о растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО «НК «Роснефть».

По данным следствия, с 2014 по 2019 год Ишаев обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО «Бейс» об аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс».



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