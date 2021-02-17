Госдума поддержала проект о штрафах за угрозы должникам

17.02.2021, 15:00, Новости дня

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Российские парламентарии приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить штрафы в размере до 500 тыс. рублей за угрозы должникам при взыскании с них долгов.

Законопроектом предлагается распространить на кредитные организации административную ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени, действий для возврата просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физлиц, передает РИА «Новости».

Предлагается усилить за такие правонарушения, предусмотрев, что оно будет наказываться: для должностных лиц – штрафом в размере от 20 до 200 тыс. рублей (действует – от 10 до 100 тыс. рублей) или дисквалификацией на срок от шести месяцев до года: для юрлиц – штрафом в размере от 50 до 500 тыс. рублей (действует – от 20 до 200 тыс. рублей).

Также законопроект предлагает наделить полномочием по рассмотрению дел об указанных административных правонарушениях должностных лиц ФССП России.