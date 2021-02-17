Украина вышла еще из одного соглашения СНГ

17.02.2021, 15:00, Новости дня

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Правительство Украины приняло постановление о выходе страны из соглашения по координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи, заключенного в рамках Содружества независимых государств.

Данное соглашение было подписано 9 октября 1992 года в Бишкеке. Документом стороны договорились координировать свои действия в области предоставления услуг связи, гармонизация развития сетей и средств связи, выработки концепций по научно-технической и тарифной политике, подготовки кадров и работы учебных заведений связи, защиты общих интересов государств в международных организациях по связи и их органах, передает ТАСС.

Отмечается, что за период с момента подписания Соглашения для Украины оно не было практически реализовано. Кроме того, в правительстве подчеркивают, что выход страны из соглашения не повлияет на интересы украинских граждан.

Ранее правительство Украины одобрило законопроект, которым предлагается выйти из Соглашения в сфере защиты прав потребителей стран СНГ.

В сентябре прошлого Украина вышла еще из трех международных соглашений, заключенных в рамках СНГ. Решение приняло украинское правительство, посчитав дальнейшее участие в договорах нецелесообразным. До этого Украина вышла из соглашения о финансовой разведке стран СНГ, а также прекратило действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.