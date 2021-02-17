Увидел блестящую вещь, оторвал

17.02.2021, 14:58, Разное

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Мощи святой Матроны Московской похитили 12 февраля из храма в Тихвине и сдали в ломбард.

Ковчег с мощами Матроны Московской. Кадр оперативной съемки

Происшествие в Тихвинском Богородичном Успенском монастыре наделало шуму из-за необычного предмета кражи. Мощи святых, в отличие от древних икон, злоумышленников интересуют крайне редко. Последний раз в Петербурге их похищали в 2012 году: из церкви Екатерины Великомученицы на Васильевском острове унесли мощи 13 святых, в том числе Александра Невского.

«Посетил в пятницу храм, — рассказал в полиции 33-летний житель Тихвина Александр, подозреваемый в краже. — Увидел блестящую вещь. Решил ее украсть и заложить за деньги, чтобы купить еду. Взял, оторвал, положил в рюкзак. В содеянном раскаиваюсь, извините меня, пожалуйста».

По словам задержанного, он не знал, что в блестящей коробочке хранятся мощи святой великомученицы Матроны Московской. Не заподозрили в «безделушке» реликвию и в ломбарде, оценив ее в 500 рублей.

После революции 1917 года оба брата Матроны стали большевиками. Старший, Михаил, возглавлял сельсовет, а потом стал заместителем главы исполкома Хованской волости.Матрона Никонова родилась в 1881 году в Тульской области, в крестьянской семье. Незрячего от рождения ребенка родители (у них уже было четверо детей) хотели отдать в приют, но вещий сон удержал мать от этого шага. Девочка стала проявлять целительский и провидческий дар в восьмилетнем возрасте. К ней потянулись страждущие, что благотворно повлияло на благосостояние семьи. В 17 лет у Матроны отнялись ноги, и она не могла больше ходить. Местная помещица стала брать ее в паломничество по святым местам — в Киево-Печерскую и в Троице-Сергиеву лавру. В Петербурге в Кронштадтском соборе в 1899 году Матрона познакомилась с Иоанном Кронштадтским. Он якобы заявил: «Иди-иди ко мне, Матронушка. Вот моя смена идет — восьмой столп России».

В 1925 году Матрона Никонова перебирается в Москву и живет по знакомым. В день принимает по 40 человек, по ночам молится. Несмотря на гонения на церковь, Матрону, которую стали называть Московской, никто не трогает. Более того,

есть легенда, что осенью 1941 года к ней якобы приехал Иосиф Сталин, чтобы спросить, возьмут ли немцы Москву.

Как напишет в книге о Матроне Зинаида Жданова, жившая с Матроной во время войны, провидица якобы сказала: «Русский народ победит, победа будет за тобой. Из начальства один ты не выедешь из Москвы». И Сталин не стал покидать столицу. В 2008 году появится икона «Блаженная Матрона благословляет Сталина», которая вызовет яростный спор в церковной среде. Большинство священников будут утверждать, что данная встреча — миф.

Перед смертью в 1952 году Матрона завещала похоронить себя на Даниловском кладбище в Москве. В 1998 году патриарх Алексий II приказал разрыть могилу Матроны, а ее мощи поместить в Покровский монастырь. Это было сделано в ночь на 8 марта, и светский праздник обрел церковного «близнеца»: день обретения мощей Матроны Московской.

Желающих прикоснуться к мощам Матроны Московской было столь много, что церковное начальство решило оделить и другие храмы. И вот уже ковчежцы с частями святой колесят по всей России. Останавливаясь на пару месяцев (а то и на год) то в Курске, то в Белгороде, то в Тихвине.

Тихвинский храм. Фото: соцсети

Посмертное расчленение святых — обычная практика в церковной деятельности. Например, голова Андрея Первозванного хранится в городе Патры, часть ноги — в Афоне, правая рука (десница) — в Москве, частица ребра — в Эдинбурге. Желание церковнослужителей оделить благодатью как можно больше желающих вполне понятно. Но почему за святынями так плохо следят? Как следует из сообщения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сторож церкви обнаружил пропажу далеко не сразу. Воришка успел дойти до ломбарда, сдать «блестящую вещь» и получить за нее деньги.

Похитителя вычислили, просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в храме. Ковчежец находился в свободном доступе: к мощам необходимо прикоснуться губами (церковники утверждают, что к мощам вирус не пристает), приложить купленную иконку, чтобы и она обрела чудодейственные свойства. Но почему за ковчегом, страховая стоимость которого (во время перевозок владелец обязан указывать оценочную стоимость груза) составляет 270 тысяч рублей, плохо следили, непонятно.

Максим Леонов

специально для «Новой»

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