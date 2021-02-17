Daily Wire – очередной подрыв религии в США — конгрессмен-демократ назвал Бога женщиной

17.02.2021, 14:56, Новости дня

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Представитель Демократической партии Эрик Сволвелл выразил сомнение, что сенаторы-республиканцы поддержали бы импичмент Дональда Трампа, даже если бы в качестве свидетеля против бывшего президента США «выступила сама Бог», передаёт Daily Wire. По мнению ведущего, эта реплика политика отражает попытку американских левых, включая демократов, радикально изменить ключевые ценности страны.

Что нас ждёт дальше? Демократы продолжат зализывать раны. Я хочу сказать, что они уже начали подготовку. Раньше они говорили: «Мы ни за что не получим справедливый суд (по импичменту Трампа. — ИноТВ). Всё пройдёт ужасно».

Эрик Сволвелл. Бывший «будущий президент» Эрик Сволвелл, который, согласно его предвыборной кампании, такой же, как я, вы и все остальные. Он заявил, что, даже если бы Бога вызвали (в конгресс. — ИноТВ) в качестве свидетеля, республиканцы всё равно не стали бы слушать.

ЭРИК СВОЛВЕЛЛ, конгрессмен: У нас был выбор: либо в течение многих лет добиваться, чтобы эти люди выступили в суде, не зная, что они скажут, либо представить имеющуюся у нас сокрушительную аргументацию. К тому же, как мы знаем, (лидер республиканцев в сенате. — ИноТВ) Митч Макконнелл уже заявил нам, что была проблема с юрисдикцией. Поэтому если бы даже мы добились того, чтобы сама Бог выступила (в качестве свидетеля. — ИноТВ), республиканцы бы всё равно не согласились бы признать (Трампа. — ИноТВ) виновным. Так что мы гордимся представленной нами аргументацией.

Аргх! «Сама Бог»! Вы это слышали? Надо же! Класс! Ох, Эрик такой смелый! Кстати говоря, а как же уважение к предпочтительным местоимениям? Бог не оставляет никаких сомнений о местоимениях, которые он предпочитает.

Он известен под именем Отец, его земным воплощением стал Иисус Христос — второе лицо Троицы. Третье лицо Троицы — узы любви между Отцом и Сыном. На протяжении всей Библии Бога упоминают, как «Он», «Ему». А теперь Эрик Сволвелл, который будет настаивать, чтобы мы называли Кэтлин Дженнер «она», упоминает Бога в женском роде.

Это не просто глупый комментарий. Хотя я полагаю, что в случае Сволвелла это глупый

комментарий. Но в данной ситуации можно увидеть что-то более глубокое. А именно то, что конечная цель левых — радикально изменить всё общество. Эта идея настолько очевидна, что её можно было бы даже не озвучивать.

Но мне хочется обратить на неё внимание, потому что нам постоянно говорят: «Республиканцы ниспровергают конституционный порядок! Они не уважают демократию, наши политические традиции!» Да ладно вам. Единственные люди в нашей стране, кто хочет любыми способами сохранить наши политические традиции, — республиканцы или консерваторы.

Левые всё это ненавидят. Они пытаются кардинально переделать наш язык, наши социальные институты, способы управления государством. Они даже стремятся подорвать семью, ключевой политический институт, и наши религиозные принципы, не только политику и культуру, но и религию, чтобы извратить личность Бога.

Эрик Сволвелл не сможет рассказать вам, что именно он делает. Он вообще не сможет вам много рассказать. Но именно этим он занимается. И это во многом отражает смысл того, что задумали

демократы и левые в целом.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2021 года.