 

Анна Семенович объяснила, почему не соглашается на судейские тв-шоу

17.02.2021, 14:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная певица Анна Семенович пояснила подписчикам, почему не участвует в различных телевизионных шоу, где присутствует судейство. С детства у нее развилась аллергия на выставление оценок членами жюри.
Анна Семенович с ранних лет занималась фигурным катанием. Ее постоянно строго судили на соревнованиях, куда приезжали профессиональные спортсмены. Далее артистке выставляли оценки на ледовом шоу, но счастья и радости ей это никогда не приносило.

Экс-солистка группы «Блестящие» всегда испытывает стресс, когда ждет баллы от жюри. Очень часто ситуация складывается так, что оценка выставляется несправедливо из-за личного отношения к конкурсанту или же плохого настроения судьи.

Анна Семенович хочет наслаждаться жизнью, а не ждать фальшивые оценки. Теперь она принимает участие только в шоу без судей, где есть только юмор, радость и удовольствие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.02 / Мнение: Эрдоган анонсировал новые военные операции за пределами Турции

19.01 / Алексей Навальный опознал свои трусы на видео крещенского купания Владимира Путина

20.08 / Психолог назвал слабости переживающего неудачи Лукашенко

23.09 / Оксана Акиньшина, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников и другие в трейлере сериала “Беспринципные”

17.09 / Журналисты сообщили о переводе Шугалея из тюрьмы “Митига”

06.12 / «Уроки Нюрнберга»: Дело №12002180028000030

28.01 / На Украине заявили о родстве Байдена с киевскими князьями

13.11 / Мнение: Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России?

19.11 / Скандалы: Михаил Мень вынес мусор из избы

16.01 / Названы три необычных признака человека с сидячим образом жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска