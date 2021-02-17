Анна Семенович объяснила, почему не соглашается на судейские тв-шоу

17.02.2021, 14:54, Разное

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Популярная певица Анна Семенович пояснила подписчикам, почему не участвует в различных телевизионных шоу, где присутствует судейство. С детства у нее развилась аллергия на выставление оценок членами жюри.

Анна Семенович с ранних лет занималась фигурным катанием. Ее постоянно строго судили на соревнованиях, куда приезжали профессиональные спортсмены. Далее артистке выставляли оценки на ледовом шоу, но счастья и радости ей это никогда не приносило.

Экс-солистка группы «Блестящие» всегда испытывает стресс, когда ждет баллы от жюри. Очень часто ситуация складывается так, что оценка выставляется несправедливо из-за личного отношения к конкурсанту или же плохого настроения судьи.

Анна Семенович хочет наслаждаться жизнью, а не ждать фальшивые оценки. Теперь она принимает участие только в шоу без судей, где есть только юмор, радость и удовольствие.