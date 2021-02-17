 

Екатерина Варнава пожаловалась на проблемы со здоровьем

17.02.2021, 14:54, Разное
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Популярная актриса и ведущая Екатерина Варнава пожаловалась подписчикам на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что у нее снизилось давление.
В микроблоге Варнавы появилось трогательное фото с собакой. На нем она предстала в домашнем образе, надев синий вязаный свитер. Давление у Варнавы упало настолько сильно, что артистка не смогла встать с кровати. Знаменитость заранее извинилась перед всеми, кого подвела по работе.

В комментариях к публикации поклонники начали давать Варнаве советы по поводу того, как улучшить свое самочувствие. Они считают, что артистке нужно проверить щитовидную железу и съесть лечебную гвоздику, повышающую давление. Некоторые отметили, что изменения в самочувствии связаны с погодными условиями.



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